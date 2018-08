Marotta sicuro: «L’anti-Juve? Sarà l’Inter»

Le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, a pochi minuti dall’inizio del match contro il Chievo Verona

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Chievo Verona-Juventus, l’amministratore delegato bianconero, Beppe Marotta, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: «Cristiano Ronaldo? Per essere un vero campione, devi avere qualità sia come calciatore che come uomo. Si tratta di un grande affare per la Juventus e per il calcio italiano. Questo è il nono anno della gestione del Presidente Agnelli e siamo cresciuti anno dopo anno. I calciatori, sia quelli in campo che quelli in panchina, sono di alta qualità».

Il dirigente della Vecchia Signora continua: «Lo scambio Caldara-Bonucci? E’ nato sia per esigenze economiche che tecniche. Nel Management bisogna cercare di ottenere il miglior risultato possibile, tenendo conto delle questioni tecniche ed economiche. Marchisio? Per lui sarebbe stato più difficile giocare con continuità, quindi ha preso questa scelta. L’anti-Juve? Penso che l’Inter sia la squadra che abbia lavorato meglio sul mercato e che possa contendere lo Scudetto alla Juventus».