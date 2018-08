Chievo-Juventus, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Chievo-Juventus, 1ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Riparte il campionato! L’Italia si stringe attorno a Genova nel giorno del lutto nazionale per la tragedia del ponte Morandi ma la Serie A, giusto o sbagliato che sia, scende in campo e riparte con la sfida tra Chievo Verona e Juventus. I clivensi dovranno fare a meno di Cesar, mentre i bianconeri non hanno convocato Mattia De Sciglio oltre al lungodegente Spinazzola. Tutti gli aggiornamenti e la diretta live del match!

Chievo-Juventus: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Chievo-Juventus: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Chievo-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

D’Anna è alle prese con diversi ballottaggi, almeno uno per reparto: in difesa si contendono una maglia Bani e Tomovic, con quest’ultimo in vantaggio. A centrocampo scalpita il nuovo arrivato Obi, che potrebbe scalzare Rigoni. Davanti il dubbio più importante: chi si prenderà il centro dell’attacco tra Djordjevic e Stepinski? ll secondo sta scalando posizioni sul serbo ex Lazio.

L’indisponibilità di De Sciglio in difesa e le condizioni non ottimali di Benatia fugano, invece, ogni dubbio in casa bianconera: ci saranno Bonucci al centro e Cancelo sulla corsia di destra. A centrocampo spazio a Khedira al fianco di Pjanic, con Emre Can ancora alla ricerca della miglior condizione e il campione del mondo Matuidi a corto di preparazione. Sarà allora 4-2-3-1, con Cuadrado preferito a Bernardeschi per completare un fronte offensivo composto dal “trio delle meraviglie” Douglas Costa-Dybala-Ronaldo.

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Rossettini, Jaroszynski; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Stepinski. Allenatore: Lorenzo D’Anna.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Chievo-Juventus: i precedenti del match

Il Chievo Verona affronta la sua bestia nera: la Juventus. Nei 30 precedenti disputati i clivensi hanno battuto i bianconeri in una sola occasione (il 17 gennaio del 2010, finì 1-0). Poi 7 pareggi e 22 vittorie della Juventus con 59 gol realizzati contro i 22 di marca gialloblù. Al Bentegodi la musica non cambia: 15 gare giocate, 1 vittoria del Chievo, 3 pareggi e 11 vittorie della Juventus (9 i gol dei padroni di casa, 27 quelli ospiti). Tre direzioni di gara in A anche con i clievensi con bilancio positivo per la formazione allenata ora da D’Anna: 2 vittorie e 1 pareggio.

Chievo-Juventus: l’arbitro del match

Sarà Fabrizio Pasqua della sezione AIA di Tivoli a dirigere il match tra Chievo Verona e Juventus. Ad accompagnarlo gli assistenti Costanzo e Liberti e il quarto uomo Sacchi. Il Var sarà affidato a Mazzoleni e Avar a Marrazzo. Il fischietto nato a Nocera Inferiore ha arbitrato la Juventus in 3 occasioni: vittorie contro Spal, Sassuolo e Benevento.

Chievo-Juventus Streaming: dove vederla in tv

Chievo-Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.