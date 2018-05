Marotta, primo botto Juventus: «Quasi fatta per Emre Can. Su Milinkovic…»

Marotta svela il primo colpo di calciomercato Juventus: Emre Can. Il punto del dg sulle situazioni relative a Perin, Milinkovic-Savic, Pogba, Morata, Douglas Costa

L’ammissione di Giuseppe Marotta, Emre Can vicinissimo ma per Milinkovic-Savic si fa dura. Il dirigente della Juventus ha fatto il punto su diverse operazioni di calciomercato in entrata della società bianconera. La stagione sportiva appena conclusa calerà ufficialmente il proprio sipario sabato sera con la finale di Kiev tra Real-Liverpool, ma sono già iniziate le manovre da parte dei club in odor di calciomercato estivo.

Il direttore generale della Juventus ha dato una conferma importante: Emre Can sarà il primo acquisto del calciomercato Juventus 2018/2018. Queste le parole di Marotta allo Sporting Club di Torino: «Emre Can è un acquisto che si definisce in 10 giorni. È in scadenza col Liverpool, è appetibile da tanti club e io sono ottimista. Quando deciderà di lasciare il Liverpool penso avremo grandi chance. Riscatteremo il cartellino di Douglas Costa e chiaramente rimarrà alla Juventus. Perin? Vogliamo un grande portiere e Szczesny sarà il nostro numero uno, Perin è un portiere di grande caratura. Milinkovic-Svic? Considerando i costi altissimi di questa operazione non ci avventuriamo in questa pista. Pogba? Le voci su un suo ritorno sono fanta mercato. Morata? In molti vogliono riassaporare l’aria juventina». Per quel che concerne la situazione relativa ad Alex Sandro ci sono passi in avanti per il rinnovo del contratto: la prossima settimana la Juve incontrerà gli agenti per trattare l’attuale scadenza del 2020.