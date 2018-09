Quale futuro per Beppe Marotta? L’amministratore delegato lascerà la Juventus e potrebbe andare al Napoli

Beppe Marotta non sarà più l’amministratore delegato della Juventus! La notizia è clamorosa è ha preso il sopravvento nelle ultime ore, facendo quasi passare in secondo piano la vittoria della Juve sul Napoli. Una decisione che ha spiazzato anche Massimiliano Allegri che dopo la partita ha dichiarato: «Non sapevo niente della sua decisione, è una persona importante nel calcio, lui sa che cosa sta facendo». Un divorzio non annunciato che ha sorpreso tanti. Una separazione consensuale, nata da uno scontro insanabile con il presidente Andrea Agnelli. E ora cosa accadrà si chiedono i tifosi juventini?

Ancora non è dato saperlo ma sicuramente l’ex Samp andrà via dalla Juve e come riporta Il Corriere della Sera, il dirigente bianconero ieri mattina, nel centro di Torino, anticipava: «Non c’era più sintonia con il presidente Agnelli, sono dispiaciuto, la decisione è stata presa, ora deve essere annunciata, il mio nome già non compare più nella lista dei consiglieri d’amministrazione del club». A questo punto Paratici potrebbe prendere il posto di Beppe nel CdA. Marotta avrebbe avuto dei contatti con la Roma ma anche con il Napoli. Si parla di un incontro avvenuto con i dirigenti napoletani in un ristorante di Galleria Subalpina, nel centro storico di Torino. Un nuovo contatto c’è stato, anche ieri, in città e poi allo stadio. «Qualche giorno e deciderò cosa fare. Dedicarmi ai miei gemelli? Esatto, esatto. Hanno già 7 anni, hanno sempre e solo visto una squadra vincere lo scudetto: la Juventus».

Non c’è però solo il club partenopeo sulle tracce dell’ormai ex amministratore delegato della Juventus. Rumors delle ultime ore evidenziano un interesse da parte della Roma, con James Pallotta alla ricerca di volti nuovi dopo i recenti addii di Umberto Gandini, destinato al Milan, e di Franco Baldini. Attese conferme anche su questa pista, con l’ex Sampdoria pronto a vivere una nuova avventura…