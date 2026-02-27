Connect with us
Marotta non aspetta, c’è già il primo acquisto dell’Inter

Published

12 ore ago

on

By

Acquisto Inter

La società nerazzurra lavora al mercato e ha già chiaro quale sarà il primo rinforzo per Chivu il prossimo anno

Smaltita la delusione Champions, per l’Inter è il momento di tuffarsi nuovamente sul campionato con l’obiettivo di chiudere la pratica prima possibile. I nerazzurri hanno un margine di sicurezza sul Milan (+10) e il derby dieci giorni è un’occasione per mettere la pietra tombale alle speranze di rimonta dei rossoneri.

A questo deve pensarci ovviamente Chivu che spera di poter riabbracciare il prima possibile Lautaro Martinez, dopo aver ritrovato Dumfries. La società, invece, è già proiettata al futuro ed in particolare ad un calciomercato che si preannuncia scoppiettante. Dopo qualche anno di ‘calma’, Marotta e Ausilio sono attesi da una sessione particolarmente intensa. Già solo per i calciatori in scadenza il lavoro da fare è molto: ne sono sei e difficilmente qualcuno resterà, lasciando dunque un buco da colmare.

Un buco che i dirigenti interisti hanno già in mente come riempire, almeno per quanto riguarda il centrocampo. Con l’addio di Mkhitaryan, in scadenza di contratti, e quelli possibili di Calhanoglu e Frattesi, serviranno forze nuove ed il primo acquisto dell’Inter 2026/2027 arriverà proprio nella zona nevralgica del campo.

L’Inter si riprende Stankovic: è il primo rinforzo per Chivu

Proprio a centrocampo troverà spazio nell’Inter che verrà Aleksandar Stankovic: il 20enne, cresciuto nelle giovanili nerazzurri, è letteralmente esploso nell’anno al Brugge ed è pronto a fare ritorno a casa.

Stankovic torna all'Inter
Stankovic torna all’Inter (Instagram AleStankovic) – Calcionews24.com

Marotta, infatti, ha già deciso di esercitare il diritto di recompra, fissato nel 2026 a poco più di venti milioni di euro. Il giovane serbo, quindi, farà parte della rosa del prossimo anno e sarà un innesto importante per Chivu. Quest’anno il figlio d’arte ha dimostrato tutto il suo valore, facendosi apprezzare anche in Champions: sette gol e cinque assist in tutte le competizioni per il giovane centrocampista che ha attirato su di sé l’attenzione anche delle big inglesi. Arsenal e Chelsea sarebbero pronte a far partire l’assalto, così come potrebbe farsi avanti anche il Borussia Dortmund.

Per loro però c’è poca speranza, almeno quest’estate, di mettere le mani su Stankovic: l’Inter ha già deciso di riportarlo a casa e di lanciarlo finalmente in prima squadra, sperando possa ripercorrere le gesta e le vittorie del papà Dejan. Ventitré milioni di euro il prezzo già fissato: Marotta non perde tempo e chiude il primo affare dell’estate.

