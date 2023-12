Marotta: «Rinnovo Lautaro? Ci stiamo lavorando...»

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai Gazzetta Awards del futuro di Lautaro Martinez e del rinnovo

FUTURO – «Se ce lo teniamo? Certamente. Anzi, stiamo cercando di rinnovare per altri cinque anni. Stiamo negoziando: di buono c’è che lui ha grande senso di appartenenza e di questi tempi è una qualità davvero non da poco. Sogno nel cassetto? Il sogno nel cassetto c’è, si sogna e non si dice. Un giocatore? Siamo molto contenti dei nostri giocatori, quello che abbiamo ottenuto lo abbiamo ottenuto con bravi ragazzi, che danno tutto».