Marsch nuovo allenatore del Lipsia: il comunicato ufficiale

Jesse Marsch sarà il nuovo allenatore del Lipsia: il comunicato ufficiale del club tedesco

Jesse Marsch sarà il nuovo allenatore del Lipsia. Pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale da parte del club tedesco.

«Jesse Marsch sarà il nuovo allenatore dell’RB Leipzig per la stagione 2021/22. Il 47enne proviene dall’FC Red Bull Salzburg firmerà un contratto biennale fino a giugno 2023. A partire dal 1 ° luglio assumerà la posizione di Julian Nagelsmann, che si trasferirà all’FC Bayern Monaco per la nuova stagione. Per Jesse Marsch si tratta di un ritorno al Lipsia, perché nella stagione 2018/19 ha già lavorato come vice allenatore per l’RB Leipzig e ha raggiunto la finale di coppa e il terzo posto in Bundesliga con la squadra».