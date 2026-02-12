Marsiglia, caos dopo l’addio di De Zerbi! Chi sarà il nuovo allenatore, Benatia presenta le dimissioni. Cosa sta succedendo

Marsiglia, caos dopo l’addio di De Zerbi! Ecco il nuovo allenatore, Benatia presenta le dimissioni. Cosa succede

Non c’è pace al Vélodrome. L’addio di Roberto De Zerbi ha scatenato un vero e proprio terremoto ai vertici dell’Olympique Marsiglia, con ripercussioni che hanno rischiato di decapitare l’intera area tecnica. Nelle ultime ore, infatti, si è consumato un drammatico retroscena di mercato svelato dall’autorevole RMC Sport: Medhi Benatia ha presentato le sue dimissioni.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

L’ex difensore centrale di Roma, Juventus e Bayern Monaco, oggi consigliere sportivo del club e figura chiave nelle strategie di mercato dei provenzali, ha sentito il peso del fallimento del progetto tecnico legato all’allenatore italiano. Benatia ha offerto il suo mandato al presidente Pablo Longoria. La risposta della proprietà, tuttavia, è stata immediata e categorica: dimissioni rifiutate. Il Marsiglia non vuole privarsi della competenza e del carisma del dirigente marocchino, ritenuto fondamentale per gestire la delicata fase di transizione.

Habib Beye è il nuovo allenatore: la scelta del cuore

Incassata la fiducia della società, la dirigenza ha chiuso in tempi record la pratica per la successione in panchina. Il nuovo allenatore dell’Olympique Marsiglia sarà Habib Beye. La scelta è ricaduta su un profilo identitario e carismatico. Beye, ex terzino destro che ha indossato la fascia di capitano dell’OM nei primi anni 2000 diventando un idolo della curva, torna a casa con il compito di ricompattare l’ambiente.

Il destino, a volte, è ironico: Beye arriva a Marsiglia da “disoccupato” di lusso, essendo stato esonerato appena 48 ore fa dal Rennes. L’ex tecnico dei bretoni ha colto al volo l’occasione della vita. Sarà lui a raccogliere l’eredità pesante di De Zerbi, con l’obiettivo di riportare in alto una squadra che ha bisogno di ritrovare grinta e senso di appartenenza, doti che l’ex capitano conosce bene.