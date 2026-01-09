Marsiglia, bufera su Pavard: sorrisi con Hernandez dopo il ko in finale di Supercoppa di Francia! – VIDEO

Marsiglia, bufera su Pavard: sorrisi con Hernandez dopo il ko in finale di Supercoppa di Francia! Tifosi furiosi con l’ex Inter: cos’è successo

La ferita per la sconfitta nella finale di Supercoppa di Francia è ancora aperta, ma a gettare sale sulla piaga in casa Olympique Marsiglia è un caso diplomatico scoppiato ben oltre il novantesimo. Il match disputato in Kuwait, perso dall’OM contro l’eterno rivale Paris Saint-Germain per 3-2 dopo la lotteria dei rigori, ha lasciato strascichi velenosi che non riguardano il calcio giocato, bensì l’atteggiamento di uno dei protagonisti. Al centro della tempesta mediatica è finito Benjamin Pavard, esperto difensore francese approdato in Provenza con la formula del prestito con opzione di riscatto dall’Inter fino al termine della stagione corrente.

Le telecamere hanno impietosamente catturato il centrale mentre, pochi istanti dopo la cocente delusione sportiva, si intratteneva sorridente a bordo campo con Lucas Hernandez, terzino del club parigino e suo storico amico, oltre che compagno di nazionale. Un’immagine di rilassatezza e complicità con il nemico che ha fatto letteralmente infuriare il popolo marsigliese. Sui social network è esplosa una rivolta digitale: i tifosi, sentitisi traditi, hanno inondato il web di messaggi durissimi (“Non ha motivo di essere qui, vattene”), appellandosi direttamente al direttore sportivo Medhi Benatia per chiederne l’immediata cacciata. La successiva giustificazione di Pavard, che ha dichiarato di aver solamente detto all’avversario quanto fosse stato fortunato il PSG, non è bastata a spegnere l’incendio.

Juste après la défaite ⁦@MedhiBenatia⁩ ce mec a rien a faire chez nous. Il respecte pas le club. Pavard dégage. pic.twitter.com/0GMuNnknlq — ARZ (@ARROZTV1) January 8, 2026

Per il classe 1996, tuttavia, non si tratta della prima polemica comportamentale, come sottolineato da Sportmediaset. Già prima di lasciare Milano, il giocatore era finito nel mirino della critica: durante il Mondiale per Club, dopo aver lasciato il ritiro dei nerazzurri per infortunio, aveva postato foto mentre giocava a padel, scatenando l’ira dei sostenitori della beneamata. Se all’epoca la società lombarda scelse la via del richiamo formale, ora resta da capire se l’OM deciderà di usare il pugno duro per ricucire lo strappo con una piazza che non tollera leggerezze emotive durante Le Classique.