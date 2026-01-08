Psg Marsiglia 3-2 dcr, Supercoppa decisa ai rigori! Altro trofeo in bacheca per Luis Enrique, come è andata la finalissima

Psg Marsiglia 3-2 dcr, la Supercoppa di Francia si è decisa ai rigori! Altro trofeo in bacheca per Luis Enrique, il racconto della finalissima

Il primo trofeo del 2026 prende la strada della Capitale, ma che fatica per il Paris Saint-Germain. In una finale di Supercoppa di Francia vietata ai deboli di cuore, i parigini superano l’eterno rivale Olympique Marsiglia soltanto alla lotteria dei rigori, dopo un rocambolesco 2-2 maturato nei tempi regolamentari che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi fino all’ultimo secondo. È la vittoria della resilienza per la squadra parigina, capace di risorgere dalle proprie ceneri quando la sconfitta sembrava ormai scritta, beffando la formazione guidata da Roberto De Zerbi.

Dembélé illude, poi la rimonta dell’OM

La gara si accende subito al 13′: Ousmane Dembélé sblocca il match approfittando di un’uscita avventata del portiere avversario. Il PSG sembra in controllo, ma nella ripresa la partita esplode. Al 76′ il Marsiglia trova il pari: Mason Greenwood trasforma con freddezza un calcio di rigore concesso (dopo revisione VAR) per fallo di Chevalier. L’inerzia cambia e all’87’ si consuma il dramma sportivo per i parigini: Willian Pacho, nel tentativo di liberare l’area, devia sfortunatamente nella propria porta per l’1-2 che sembra consegnare la coppa a De Zerbi.

Ramos la riprende al 95′, Chevalier eroe ai rigori

Quando tutto sembra perduto, al quinto minuto di recupero, sale in cattedra Gonçalo Ramos. Il centravanti portoghese sfrutta un cross di Barcola e di testa sigla il 2-2 che manda le squadre ai rigori. Dagli undici metri, la figura decisiva è Lucas Chevalier. Il portiere del PSG ipnotizza prima Hamed Junior Traoré e poi Matt O’Riley, neutralizzando i loro tentativi. Nonostante l’errore del parigino Vitinha, è proprio Gonçalo Ramos a chiudere il cerchio: il suo rigore decisivo si insacca nel sette, regalando la Supercoppa al PSG e lasciando l’amaro in bocca a un Marsiglia mai domo.