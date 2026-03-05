Marsiglia nel caos, il Tolosa lo elimina dalla Coppa di Francia e i tifosi si scatenano: lancio di fumogeni sui calciatori! Cos’è successo

Marsiglia nel caos, il Tolosa lo elimina dalla Coppa di Francia e i tifosi si scatenano: lancio di fumogeni sui calciatori! La ricostruzione

Non è bastata l’importante e attesa vittoria conquistata contro il Lione in campionato, fondamentale per riaprire ufficialmente la corsa al terzo posto, per placare gli animi all’interno dell’ambiente del Marsiglia. La pesantissima e inaspettata eliminazione ai quarti di finale della Coppa di Francia per mano del Tolosa ha fatto ripiombare la società nel caos assoluto. La situazione vissuta sugli spalti del Velodrome è risultata letteralmente impossibile da gestire per le autorità competenti.

Durante il match disputato sul rettangolo verde, la formazione padrona di casa è passata in vantaggio per ben due volte grazie alle reti siglate da Greenwood e da Paixao. Tuttavia, il Marsiglia è stato incredibilmente raggiunto per due volte dagli avversari, spinti dai gol messi a segno da Gboho e Cresswell. Questo incredibile e rocambolesco susseguirsi di emozioni ha costretto le compagini ad affrontare la sequenza dei calci di rigore per decretare il passaggio del turno. Il Tolosa ha sbagliato la propria esecuzione dal dischetto con Casseres, ma dall’altra parte hanno clamorosamente fallito il proprio tiro sia Balerdi che Nwaneri, sancendo di fatto l’amara eliminazione per Beye e i suoi compagni di squadra. Nel tabellone principale della prestigiosa competizione, il Tolosa affronterà lo Strasburgo, vittorioso per 2-1 sul Reims, in semifinale, mentre il Nizza attende la vincente tra Lione e Lens.

Secondo quanto riportato con dovizia di particolari dal quotidiano L’Equipe, il clima al termine della gara è degenerato in maniera estremamente preoccupante per tutti. La rosa del Marsiglia è rientrata tristemente negli spogliatoi coperta dagli insulti pesanti dei propri ultras. I calciatori sono stati addirittura presi di mira con il lancio di diverse bombe fumogene. Per questo gravissimo e inaccettabile motivo legato alla sicurezza personale, gli atleti hanno preferito rinunciare all’idea iniziale di avvicinarsi alle reti dove si erano radunati moltissimi tifosi per arrivare ad un confronto diretto. Adesso, dopo l’eliminazione dalla Champions League per via del gol di Trubin contro il Real Madrid, il Marsiglia deve destinare tutte le proprie energie esclusivamente alla complicata rincorsa per la qualificazione alla prossima edizione del torneo continentale.