Gerson, parla il papà: «Tudor lo sta rovinando. Cerchiamo una nuova squadra»

Il papà di Gerson, centrocampista del Marsiglia ed ex Roma, ha parlato del futuro di suo figlio a L’Equipe non girandoci attorno sul rapporto con Tudor. Le sue dichiarazioni:

«Siamo arrabbiati, per noi questa situazione è un problema. È incomprensibile. Tudor lo sta privando del sogno di essere convocato al Mondiale. Cercheremo una nuova squadra in vista di gennaio, si sono già fatti avanti in molti».