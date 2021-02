Marsiglia, l’analisi su Milik: «Una sorpresa per me» – VIDEO

Arek Milik ha messo a segno il suo primo gol con la maglia del Marsiglia: ecco le parole di Nasser Larguet, sostituto di Villas Boas – VIDEO

Nasser Larguet, tecnico del Marsiglia, ha parlato della prestazione di Milik contro il Lens. Le sue parole.

«E’ stato uno degli elementi positivi. Ha rappresentato una sorpresa per me. Ha avuto un peso, rivelandosi un punto di riferimento. Ha permesso a Thauvin di essere un po’ più libero sull’altro lato beneficiandone. Lo stesso è stato per Germain accanto a lui. Milik ha dato un ottimo contributo offensivo al Marsiglia».