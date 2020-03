Marsiglia nei guai: violate le norme FFP

Il Marsiglia non ha rispettato gli accordi presi con l’UEFA: rischio stangata come per il Manchester City?

Il Marsiglia è finito nel mirino dell’UEFA per aver violato alcuni parametri del Fair Play Finanziario, non avendo rispettato le condizioni dell’accordo negoziato per il campionato in corso.

Il patto era quello di tagliare le spese fino al 2022/23 e creare un disavanzo di 30 milioni di euro a bilancio alla chiusura dell’attuale esercizio attuale, potendo così raggiungere il pareggio nel 2023.