Marsiglia, Tudor: «Le sconfitte un piccolo dettaglio»

Le parole di Igor Tudor in conferenza stampa dopo la sconfitta in Champions League: «Giochiamo bene, ma perdiamo: non è normale»

Igor Tudor è al centro delle critiche in Francia dopo una serie di sconfitte non ultima quella in Champions League con l’Eintracht Francoforte in Champions League. La risposta del tecnico croato alle critiche è arrivato in conferenza stampa in vista della partita con lo Strasburgo. Di seguito le sue parole.

«Comincio con una battuta, il fatto è che le sconfitte sono solo un piccolo dettaglio. Giochiamo bene, ma perdiamo: non è normale, dobbiamo fare meglio e sistemare alcuni accorgimenti. Ognuno deve mettere qualcosina in più perché i risultati possano essere positivi. Chiedo di più sul campo, poi però si analizza una partita alla volta, e per esempio col Lens non meritavamo di perdere. Altre volte abbiamo fatto delle belle prestazioni, le prove viste nelle ultime due partite mi hanno soddisfatto più negli ultimi due mesi, certo però i punti in classifica rimangono la cosa più importante».