Martusciello Salernitana: «Avrei preferito una squadra già pronta»

Giovanni Martusciello, nuovo tecnico della Salernitana, ha parlato dopo l’amichevole contro il Bari, finita in parità. Di seguito le sue parole.

MERCATO – «Il confronto con il nostro direttore sportivo è costante e quotidiano, tra noi c’è un ottimo rapporto e ho già avuto modo di ringraziarlo per avermi dato l’opportunità di guidare la Salernitana. Per quanto riguarda il mercato, Petrachi per primo sa perfettamente quali siano le nostre esigenze numeriche e quanto sia importante avere un gruppo completo per lavorare dal punto di vista tattico e trovare le soluzioni giuste».

ROSA – «Sicuramente il tempo stringe e bisogna accelerare. Io lavoro su ciò che ho a disposizione, non ho tempo per pensare ad altro. Per me chi fa parte della rosa è, a tutti gli effetti, un calciatore della Salernitana e lo prendo in considerazione. Come ogni allenatore mi avrebbe fatto piacere avere una squadra pronta, però quando ho firmato ero a conoscenza delle problematiche e delle difficoltà. L’jnfortunio di Dalmonte non è di lieve entità, aspettiamo l’esito delle analisi e poi potremo avere un quadro più preciso. Anche Mggiore e Bradaric hanno avuto qualche problema e non ho potuto averli a disposizione. Per quanto riguarda le prestazioni dei singoli, sono contento dell’approccio e del gol di Sfait. A volte gioca da solo, altre volte si isola. Ma è un calciatore che ha delle potenzialità e sicuramente può darci una mano».