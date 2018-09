Marusic rientra in anticipo dal Montenegro: ci sarà in Empoli-Lazio?

Tengono banco in casa Lazio le condizioni fisiche di Adam Marusic, rientrato anzitempo dagli impegni con la Nazionale del Montenegro

Nelle prime tre giornate di campionato l’impatto di Adam Marusic con la Lazio non è stato certo al livello dello scorso anno. Nella stagione precedente il talento montenegrino non ci ha messo molto tempo per diventare un punto fermo della formazione di Simone Inzaghi. Tanto da attirare diverse sirene di club interessati al cartellino del terzino destro. L’inizio di stagione 2018/2019, invece, non è stato ancora ai livelli precedenti, complici gli scarsi risultati della Lazio di inizio campionato e anche in virtù di una condizione fisica non ancora al meglio. Intanto, dopo la chiamata in Nazionale con il suo Montenegro, Marusic ha lasciato in anticipo il ritiro – come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – e ha fatto ritorno nella Capitale. Il motivo? Una condizione fisica non ancora al top per via di alcuni problemi fisici e di un fastidio alla schiena accusati già dopo la partita contro il Napoli, alla prima giornata di campionato. Il terzino montenegrino, ancora alle prese con una condizione altalenante, ci sarà per la prossima partita di Serie A contro l’Empoli?

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24.COM