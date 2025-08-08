Mastantuono Real Madrid, i blancos hanno un nuovo fenomeno, ma una regola FIFA blocca tutto… Ecco perché non può ancora allenarsi con Xabi Alonso

Mastantuono Real Madrid, i blancos hanno un fenomeno, ma una regola FIFA blocca tutto… Ecco perché non può ancora allenarsi

Un nuovo gioiello per la Casa Blanca, un talento generazionale che si prepara a prendersi il futuro e sul quale è legittimo, per non dire doveroso, guardare con molta attenzione per registrare e misurare la crescita che avrà passo dopo passo. Franco Mastantuono è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. L’ormai ex prodigio del River Plate, come riportato dalla stampa spagnola, è sbarcato a Madrid per iniziare la sua avventura con i Blancos, dopo un’operazione da 45 milioni di euro che lo legherà al club fino al 2031. Un investimento enorme per un ragazzo che compirà 18 anni solo il prossimo 14 agosto, data in cui verrà presentato ufficialmente al Santiago Bernabéu.



Il suo arrivo è stato pianificato nei minimi dettagli, ma deve fare i conti con le rigide normative FIFA. A causa del suo status di minorenne extracomunitario, Mastantuono, pur essendo già a Madrid, non potrà allenarsi con la prima squadra fino al giorno del suo compleanno. Per questo, il club ha predisposto per lui un programma di lavoro individuale, un’acclimatazione personalizzata per familiarizzare con le strutture di Valdebebas e con la metodologia del club, la stessa “trafila” seguita in passato da altri talenti come Rodrygo, Vinícius ed Endrick.



L’attesa per il suo esordio è altissima. Salterà l’amichevole del 12 agosto, ma Xabi Alonso lo considera già pronto per il grande salto. Il suo debutto ufficiale potrebbe avvenire il 19 agosto, nella prima giornata di Liga contro l’Osasuna. Indosserà una maglia pesante, la numero 25, un numero che al Real Madrid ha una storia importante, essendo stato indossato da campioni come Iker Casillas, Courtois, Camavinga e Vinícius. Lui, prima di partire dall’Argentina, aveva scherzato: «Mi piacerebbe avere la 10, ma se la prende Mbappé è nel suo pieno diritto: è un idolo». Umiltà e ambizione: il nuovo gioiello del Real è pronto a prendersi la scena.