Mateo Musacchio parla del difficile momento del Milan. Ecco le sue parole in esclusiva a Sky Sport.

«Contro il Napoli abbiamo fatto una buona prestazione ma non sono arrivati i tre punti. Sappiamo che il Milan non può stare in questa posizione in classifica fa male e stiamo lavorando per uscirne. Con il Parma opportunità da non fallire. Andiamo a Parma per dare il 120%».