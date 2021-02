Inter, Materazzi: «Milan? Basta e avanza quanto fatto contro la Juve»

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato in vista della gara contro il Milan: ecco le sue dichiarazioni in avvicinamento alla partita

Marco Materazzi parla ai canali ufficiali della Lega Serie A. Le sue parole in vista del derby.

«C’è sempre da migliorare, l’Inter vista contro la Juventus per l’Italia potrebbe bastare e avanzare, ma se migliori c’è tutto da guadagnare. Contro il Milan servirà la partita perfetta come lo è stato contro la Juventus. La cosa bella è che questo derby arriva alla 23esima giornata e spero sia di buon auspicio per i nostri colori. Va portato rispetto per il Milan e il lavoro che stanno facendo. Spero che vinca l’Inter, per me è superiore. Ibra ha una grande particolarità non vuole mai perdere. Noi ci teniamo stretto Romelu perché è il nostro attaccante ed è più giovane. Uno o l’altro per la propria squadra è fondamentale».