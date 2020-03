Materazzi: «La testata di Zidane? Colpa di Gattuso»

Marco Materazzi torna sulla testata di Zidane ai Mondiali del 2006: ecco le parole dell’ex difensore della Nazionale

Marco Materazzi, in una diretta su Instagram, racconta la testata ricevuta da Zidane nella finale dei Mondiali del 2006.

MATERAZZI – «Non gli ho fatto niente, volevo sollo che non saltasse. La colpa è di Gattuso perché nel primo tempo supplementare si era arrabbiato con me sul colpo di testa. Se lo avessi fatto saltare di nuovo, Rino mi avrebbe ammazzato. Io allora mi sono aggrappato a lui e mi ha detto che se avessi voluto la sua maglia me l’avrebbe data dopo. A quel punto gli ho risposto che preferivo… . È andata così. Non pensavo potesse fare tanto, menomale che non mi sono accorto altrimenti avrei reagito e sarei stato espulso anche io. Con lui ci siamo rivisti mezza volta, per sbaglio. Gli faccio i complimenti per i suoi successi da allenatore».