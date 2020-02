Mathias Pogba conferma: «Paul vuole lasciare lo United»

Mathias Pogba, fratello di Paul, parla della volontà del centrocampista di lasciare il Manchester United: le sue parole

I rapporti tra Pogba e il Manchester United sembrano sempre più tesi. A parlarne è stato Mathias, fratello del centrocampista, che a Chiringuito TV ha rivelato come il Polpo voglia lasciare i Red Devils.

«Tutti sanno che Paul vuole lasciare lo United. Vuole giocare in Champions League e vincere titoli. Tutti sappiamo che non può succedere allo United» ha dichiarato il fratello dell’ex giocatore bianconero.