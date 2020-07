Matic rinnova con il Manchester United: «Ho ancora molto da dare»

Nemanja Matic ha festeggiato il rinnovo di contratto fino al 2023 con il Manchester United.

«Come calciatore ho ancora molto da dare e molti obiettivi da raggiungere nella mia carriera. Farlo con il Manchester United è un grande onore. È una grande squadra, abbiamo un bel mix di giovani e giocatori esperti: siamo in un momento chiave della stagione e continueremo a lottare per rendere orgogliosi i nostri tifosi».

