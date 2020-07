Matri: «Io al Monza? Niente di vero, ho deciso di smettere»

Attraverso una diretta su Twitch Alessandro Matri ha confermato il proprio ritiro smentendo così le voci che lo accostano al Monza

L’ex calciatore di Juventus e Milan, Alessandro Matri, ha così smentito le voci che lo vorrebbero vicino al Monza, neo promosso in Serie B:

«Ho letto le voci, ma non c’è nulla di vero. Ormai ho deciso di smettere, anzi ringrazio la società Monza per il mese passato insieme a febbraio in cui mi sono allenato con loro. Ho scoperto una bella piazza è una società davvero ben organizzata e molto ambiziosa. Davanti e non solo faranno grandi acquisti. Possono davvero arrivare in alto. Cristian Brocchi è un grande amico, siamo stati in vacanza insieme ad Ostuni. Sta facendo un grande lavoro e sono contento per lui».