Mattarella: «Sono certo di vedere domani sera correttezza, lealtà e spirito sportivo. Non posso non esprimere rammarico perchè il nostro calcio non ci sarà ai Mondiali»

Mattarella: «Sono certo di vedere domani sera correttezza, lealtà e spirito sportivo. Non posso non esprimere rammarico perchè…»

Nel corso dell’incontro istituzionale al Quirinale, organizzato alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Davanti ai giocatori, agli staff tecnici, ai dirigenti dei due club e ai rappresentanti della Lega Serie A, il Capo dello Stato ha richiamato il valore del calcio come elemento di unione nazionale e passione condivisa.

Mattarella ha inoltre sottolineato la necessità di rilanciare il movimento calcistico italiano sul piano internazionale, evidenziando come investimenti, visione e responsabilità collettiva siano fondamentali per riportare il sistema ai livelli di competitività che il Paese merita. Un messaggio istituzionale forte, accolto con attenzione da tutti i presenti.

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PAROLE – «Domani sarà un giorno di festa, manifestato anche dal fatto che oltre 150 Paesi saranno collegati via tv, a dimostrazione di quanto sia atteso questo evento. È un unico sistema, quello del calcio, che appassiona i nostri concittadini, animato dalla passione sportiva che accomuna tutti. Sarà un giorno di festa, tra due squadre che hanno una lunga tradizione e anche una quantità di successi raccolti, più volte vincitrici della Coppa Italia. Sono certo di vedere domani sera correttezza, lealtà e spirito sportivo. Riprendo ciò che ha detto mister Sarri: si va in campo per misurarsi innanzitutto con se stessi. È vero, ci si misura con se stessi anche grazie agli avversari, rappresentano lo stimolo e l’esortazione a fare sempre di meglio. Per questo la correttezza e la lealtà verso gli altri è certamente assicurato. Mi auguro che l’invito dell’arbitro Guida di disarmare le parole sia raccolto anche dai tifosi di tutto il nostro calcio: un invito a disarmare le parole, a disarmare i comportamenti.

Sono certo che domani sarà uno spettacolo di grande sport, sono certo che tra il pubblico presente e tra i numerosi spettatori televisivi, vi sarà una grande attenzione, apprezzamento e ammirazione per il talento che metterete in campo. Non posso non rivolgere all’Inter i complimenti per lo scudetto appena conquistato. Concludo con una nota che non posso evitare in questo primo incontro dell’anno con il mondo del calcio: non posso non esprimere rammarico perchè il nostro calcio non possa competere per trofei di grande prestigio al di fuori dei confini nazionali. Chi ha la mia età ha il privilegio di aver seguito i Mondiali dell’82, quello del 2006 in Germania; ho accompagnato alcuni di voi a Londra nel 2021 ler la conquista dell’Europeo. Il nostro calcio sta attraversando una pausa a livello internazionale insolitamente e inspiegabilmente lunga. Per questo la partita di domani sera è importante: per dare il segno dell’avvio, di rilancio del nostro calcio. A voi è affidato non soltanto la competizione per il trofeo, ma anche il rilancio del nostro calcio. Lo spettacolo che offrirete servirà a molti, di qualunque età, per innamorarsi del calcio. In bocca al lupo a tutti».