Matthaus si è operato, la leggenda del calcio tedesca ringrazia i fan per il sostegno: il messaggio social – FOTO

Matthaus si è operato, la leggenda del calcio tedesca ringrazia i fan per il sostegno: «Tornerò presto in piedi». Il messaggio social

Paura passata e morale alto per Lothar Matthäus. L’iconica leggenda del calcio tedesco, ex faro del centrocampo dell’Inter dei record e del Bayern Monaco, si è sottoposta nelle scorse ore a un intervento chirurgico alla spalla. A tranquillizzare l’ambiente sulle proprie condizioni è stato lo stesso Pallone d’Oro 1990, che ha affidato ai social network un aggiornamento immediato.

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, corredato da una foto post-operatoria, l’ex capitano della Germania ha voluto ringraziare calorosamente i tifosi per i numerosi messaggi di affetto e gli auguri di pronta guarigione ricevuti. Matthäus ha promesso di rimettersi in piedi in tempi brevi, confermando indirettamente il buon esito dell’operazione e la volontà di tornare presto ai suoi impegni professionali.

IL MESSAGGIO – «Grazie mille per i vostri gentili auguri di pronta guarigione. Tornerò presto in piedi! ❤️🙏🏻

Grazie mille ragazzi. Tornerò presto in piedi! 😘».