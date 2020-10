Matuidi: «Prima di lasciare l’Europa ho chiamato Deschamps»

Matuidi in estate è passato dalla Juventus all’Inter Miami: ecco le parole del centrocampista francese sul suo addio

Blaise Matuidi ha parlato del suo passaggio all’Inter Miami dalla Juventus ai microfoni di CanalPlus. Le sue parole.

«Ho parlato della mia decisione di lasciare l’Europa per andare in MLS con il ct Deschamps, ma a quel punto avevo già deciso dove proseguire la mia carriera. Per quanto mi riguarda, non penso di aver sacrificato la mia esperienza con la Nazionale. E’ stata una scelta difficile, ma so cosa posso fare e dare e come posso contribuire per i Bleus».