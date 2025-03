Mauro sull'addio di Kvaratskhelia: «Giusto mandarlo via a gennaio. Campionato? Se gioca così il Napoli...»

L’ex giocatore del Napoli Massimo Mauro ha parlato dell’addio a gennaio di Kvaratskhelia. Le parole

L’opinionista ed ex giocatore azzurro Massimo Mauro, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della sfida di sabato tra Napoli ed Inter per la vetta della classifica e dell’addio a gennaio di Kvaratskhelia. A seguire le sue parole.

CAMPIONATO – «Che se il Napoli gioca da squadra, come è riuscita a fare complessivamente nei 90’ di sabato, diventa quasi imbattibile: zero tiri subiti nella ripresa ma complessivamente un’ora e mezza con la personalità del proprio allenatore. E l’Inter costretta a comportarsi come una provinciale, che non è ovviamente un’offesa, perché lo ha fatto anche bene e a 3’ dalla fine stava portando a casa la vittoria in uno scontro diretto. Non è mica un dettaglio saper interpretare in un certo modo le partite, che nascono in un modo e si sviluppano in un altro. Sarà un finale meraviglioso, l’incertezza rende tutto bellissimo».

KVARA – «Non per andare controcorrente ma è stato giusto così. Era impossibile rinunciare a tutti quei soldi, settantacinque milioni di euro che sono tanti, ma proprio tanti. Non cederlo avrebbe potuto creare altro, per esempio una crisi di rigetto nel calciatore, che per sei mesi avrebbe potuto starsene scontento per quest’occasione perduta del PSG».

ALTERNATIVE – «Se non trovi una alternativa adeguata, diventa inutile sprecare danaro. Per rimpiazzarlo bene, saresti dovuto arrivare a un calciatore prossimo alla sua qualità: non essendocene uno disponibile, avresti buttato via un capitale. A giugno ci sarà un mercato più ampio. Io non mi tormenterei per questo, mi creda».