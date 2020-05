Maxi Lopez: «Stop Serie A? Sarebbe una guerra mondiale»

L’attaccante argentino Maxi Lopez ha parlato della situazione legata al calcio italiano: «Lo stop sarebbe una guerra mondiale»

Maxi Lopez ha fatto il punto della situazione in merito al calcio italiano durante l’emergenza Coronavirus, in attesa delle disposizioni governative circa l’eventuale ripresa dei campionati.

«Se in Italia fanno quel che hanno fatto in Francia… Lo stop sarebbe una guerra mondiale. Qui è completamente differente. Il presidente della Lazio Lotito è il presidente della Federcalcio. Per lui già un mese fa si poteva giocare. Qui un’entità più importante come la UEFA o la FIFA dovrà prendere una decisione», ha detto l’attaccante argentino ai microfoni di TycSports.