Maxischermo Sassuolo Milan, Sala: «Nessun veto da parte del Comune». Le dichiarazioni del sindaco di Milano

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha fatto chiarezza sull’installazione del maxischermo per trasmettere il match tra Sassuolo e Milan. Le sue dichiarazioni attraverso un post su Instagram.

«Tanti tifosi del Milan chiedono l’installazione di un maxi schermo per vedere domenica la partita con il Sassuolo.

Al netto dell’impossibilità materiale di usare Piazza Duomo (ancora occupata dalle strutture del concerto di Radio Italia della sera prima), ho parlato con il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, e gli ho fatto presente che lato Comune e Questura non c’è nessun veto perché la società installi in altra zona della città uno schermo per vedere la partita. Ovviamente ci saranno le opportune valutazioni con particolare attenzione ai temi inerenti l’ordine pubblico, ma questo non toglie che siamo più che pronti ad ascoltare e accogliere la proposta che ci verrà fatta.»