Mazzarri, l’ex tecnico ripartirà da quella destinazione: fumata bianca con una big estera. Le ultime

Mazzarri, l’ex tecnico di Serie A è pronto per una grande avventura lontano dall’Italia: l’allenatore ripartirà da quella destinazione

Walter Mazzarri è pronto per un’avventura in Iran. Dopo essere stato contattato qualche tempo fa dal Persepolis, con cui non venne raggiunto un accordo, il tecnico ex Inter ha invece pattuito i termini per il contratto con l’Esteghlal. Ecco il report di Nicolò Schira.

LE PAROLE – «L’Esteghlal ha offerto a Mazzarri un contratto fino a giugno 2026 per diventare nuovo allenatore. Il club iraniano ha messo sul piatto per questi 16 mesi una cifra super: due milioni di euro. Il tecnico sta riflettendo e prenderà presto una decisione» ha scritto il giornalista nel suo post. Insomma, Mazzarri potrebbe lasciare l’Europa e iniziare una nuova avventura in Iran.