Mazzarri osa: «Belotti-Zaza con Iago? Certo che si può»

Le parole di Mazzarri al termine della vittoria in Chievo-Torino della settima giornata del campionato di Serie A

Walter Mazzarri si gode la vittoria del Torino in trasferta contro il Chievo Verona fanalino di coda in classifica. Decide una rete negli ultimi minuti di gioco da parte dell’attaccante Simone Zaza, prima rete in maglia granata: «I cambi hanno risposto bene, Iago e Zaza son stati due cambi importantissimi. Bisogna essere bravi tecnicamente quando giochiamo, loro due se stanno bene sanno giocarla e sanno far bene con il pallone. Da quando alleno non ho mai potuto fare esattamente ciò che avrei voluto. In base a una serie di considerazioni io ho sempre cambiato e non ho problemi» afferma Mazzarri ai microfoni di Sky Sport.

Prosegue Mazzarri nel corso delle dichiarazioni rilasciate a Sky al termine della vittoria contro il Chievo al Bentegodi: «Cambio modulo e Zaza-Belotti? Ma non è facile fare esperimenti quando ci sono i punti in palio, le verifiche si fanno con le amichevoli e gli allenamenti. Cambiare modulo equivale a cambiare meccanismi e ci vuole più tempo. Meritavamo di vincere, in base al calendario che avevamo stiamo facendo molto bene in questo campionato. Zaza è un calciatore molto gradito, oggi siamo andati in vantaggio quando giocavano Zaza, Belotti e Iago Falque».