Mazzarri vicino alla panchina della nazionale marocchina

Mazzarri potrebbe essere il nuovo commissario tecnico del Marocco in vista del prossimo mondiale: l’ex Napoli è il principale candidato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Walter Mazzarri potrebbe essere il prossimo ct del Marocco. Il tecnico italiano, secondo quanto riportato dai media locali, starebbe trattando direttamente in Marocco con la federazione, chiedendo garanzie in termini di budget e programmazione.

Mazzarri per ora è il principale candidato per guidare la selezione marocchina al prossimo mondiale, gli altri indiziati sarebbero contattati solo in caso di mancato accordo con l’allenatore di San Vincenzo.