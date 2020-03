Mbappe Coronavirus, l’attaccante sottoposto al tampone

Anche Kylian Mbappe, fuoriclasse del PSG, sottoposto al tampone per verificare eventuale positività al Coronavirus. Le ultime

Nella giornata odierna, Kylian Mbappé si è sottoposto al test del tampone per verificare un’eventuale positività al Coronavirus. Il giocatore del PSG non si era allenato negli ultimi due giorni per via di un forte mal di gola.

Secondo quanto riportato dall’Equipe, il risultato del test sarebbe stato negativo. Il fuoriclasse transalpino potrà presto tornare a partecipare alle sedute di Tuchel.