Mbappé, dalla Spagna sicuri: non rinnoverà il contratto col Psg

Mbappé, dalla Spagna non hanno dubbi: il calciatore francese ha rifiutato la proposta di rinnovo dal dirigente Leonardo

Dalla Spagna, precisamente la testata Marca, non hanno dubbi. Kylian Mbappé non rinnoverà il proprio contratto in scadenza nel 2022 col Psg. Il d.s. Leonardo gli avrebbe offerto 25 milioni di euro fino al 2025, ma il francese non ne vuole sapere.

Da capire, adesso, se il giovane fuoriclasse rispetterà il naturale accordo o se su di lui si potranno scatenare delle aste a partire già dalla prossima estate.