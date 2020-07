Mbappé: «Risveglio da vincitore, grazie a tutti per i vostri messaggi» – FOTO

Kylian Mbappé ha voluto ringraziare tutte le persone che tra ieri e oggi l’hanno sommerso di messaggi e di affetto dopo il terribile infortunio. Il francese, infatti, è uscito dal campo piangendo durante la sfida tra Paris Saint Germain e Saint-Etienne, finale della Coppa di Francia.

Il trofeo nazionale è finito nelle mani dei parigini grazie ad una rete di Neymar ma la serata è stata rovinata, appunto, dall’infortunio dell’ex Monaco che su Twitter ha scritto: «Risveglio da vincitore, nessuna sensazione migliore possibile. Grazie a tutti per i vostri messaggi, mi hanno toccato molto. Baci a tutti e buon fine settimana».

⏳👊🏽🙏🏽.

Réveil en tant que vainqueur, pas de meilleure sensation possible.

Merci à tous pour vos messages, ça me touche beaucoup.

Bisous à tous et bon week-end 😀 pic.twitter.com/gwTI48KXrm

— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 25, 2020