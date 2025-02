McKennie: «Siamo un grande club, dobbiamo sacrificare tutto in campo; il mio gol? Bello, ma ho preferito uno di quei due...»

Le parole di Weston McKennie, centrocampista della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri in Champions League contro il PSV Eindhoven

Weston McKennie ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro il PSV Eindhoven nel playoff d’andata di Champions League. Di seguito le sue parole.

IL GOL – «È stato un bel gol, ma per me il più bello forse è stato contro il Manchester City o a Barcellona nel 2020. Che fortuna riguardandolo (ride, ndr). Ma per me è più importante la vittoria e la partita».

PARTITA – «È troppo importante, perché la Juventus è un grande club. Noi dobbiamo sacrificarci e dare tutto in campo per vincere, dobbiamo lasciare tutto sul campo. Oggi l’abbiamo fatto, anche Gatti ha fatto una grande partita in pressing. Anche Weah che ha fatto tante corse oggi».

IL TIRO DEL GOL – «Ero tranquillo perché in allenamento nell’ultima settimana ho fatto tanti gol durante le esercitazioni. Ho pensato di prendere qualcuno in tribuna, ma è andata bene (ride, ndr)».

È MANCATO IL CONTROLLO DELLA PARTITA – «In spogliatoio ne parliamo sempre, quando facciamo il primo gol sembra che ci rilassiamo. Col mister ci ripetiamo sempre di non cambiare il nostro gioco, di andare in avanti e pressare. Per noi è molto importante segnare il secondo gol. Dobbiamo continuare a giocare con confidenza e fiducia, penso che dobbiamo migliorare».