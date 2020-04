Medico Roma: «Mai stati sfavorevoli alla ripresa degli allenamenti»

Le dichiarazioni del dottor Andrea Causarano, medico della Roma, riguardo la ripresa degli allenamenti e il protocollo

Intervenuto ai microfoni di Ansa, il dottor Andrea Causarano, medico sociale della Roma, ha fatto chiarezza sulle intenzioni del club in merito alla ripresa della Serie A.

«La Roma non ha mai espresso parere sfavorevole alla ripresa degli allenamenti in vista della ripartenza del campionato di Serie A. Di conseguenza, in relazione alla divulgazione di quesiti riservati circa il protocollo federale oggetto di confronto con gli altri medici sportivi e con la Commissione Scientifica Federale, i rilievi posti non erano in alcun modo volti alla contestazione del protocollo ma alla sua ottimizzazione e al suo efficientamento. La società in queste settimane ha già lavorato con le strutture sanitarie competenti per attivare tutti i protocolli necessari per la salvaguardia della salute degli atleti: l’auspicio è che tutti affrontino i problemi per trovarne le soluzioni e non per strumentalizzarli».