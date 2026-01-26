Mercato Atalanta, Ederson e Lookman blindati ma Samardzic può partire subito! Ecco chi lo vuole in Serie A: la rivelazione di Moretto

Mercato Atalanta, Ederson e Lookman blindati ma Samardzic può partire subito! Ecco chi lo vuole in Serie A: la rivelazione sul sul futuro

Il calciomercato dell’Atalanta vive di due velocità ben distinte, con la dirigenza impegnata a proteggere i suoi gioielli e a sfoltire la rosa dove necessario. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Matteo Moretto, il club bergamasco ha le idee chiarissime sul futuro dei suoi top player. Nonostante le costanti voci di mercato, la Dea non ha alcuna intenzione di cedere Ademola Lookman, l’attaccante nigeriano eroe della notte di Dublino, né Ederson, l’instancabile centrocampista brasiliano divenuto perno della mediana. Per i vertici degli Orobici, questi due elementi sono considerati fondamentali nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini: la porta per una loro partenza rimarrà sbarrata, a meno che non arrivino proposte economiche irrinunciabili per un trasferimento a titolo definitivo.

Scenario diametralmente opposto per Lazar Samardzic. Il talentuoso fantasista serbo, arrivato con grandi aspettative, non è considerato incedibile e la sua avventura a Bergamo potrebbe essere ai titoli di coda. La società nerazzurra è in attesa dell’offerta giusta e sta valutando attivamente le proposte. Sul fronte delle pretendenti, si registra un nuovo interessamento della Fiorentina, che però finora non ha affondato il colpo con decisione. Appare invece molto fredda la pista Lazio: i contatti con i capitolini sono datati e non ci sono stati aggiornamenti recenti. Il giocatore resta comunque ufficialmente sul mercato, in attesa di una sistemazione che possa garantirgli maggior minutaggio.

MERCATO ATALANTA – «Si parla tanto di una possibile uscita di Ederson o di Lookman ma l’Atalanta non ha intenzione di vendere nessuno dei due. E sarà così se non arriveranno offerte molto importanti per un trasferimento a titolo definitivo.

Diversa, invece, la situazione di Lazar Samardzic. Il centrocampista invece può ancora andare via, l’Atalanta è in attesa dell’offerta giusta, sta ascoltando proposte. La Fiorentina è tornata su Samardzic ma senza affondare veramente. La Lazio è un discorso vecchio, non ci sono contatti recenti. Lazar resta comunque in uscita».

