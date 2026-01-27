Connect with us

Bologna News

Mercato Bologna, idea Fazzini per il centrocampo: avviati i contatti con la Fiorentina! Ecco la possibile formula

Published

2 ore ago

on

By

Fazzini Fiorentina

Mercato Bologna, idea Fazzini per il centrocampo: avviati i contatti con la Fiorentina! Svelata la possibile formula della trattativa

L’avventura di Jacopo Fazzini con la maglia della Fiorentina potrebbe concludersi prematuramente dopo appena pochi mesi dal suo arrivo. Il talentuoso centrocampista classe 2003, cresciuto nell’Empoli, è finito concretamente nel mirino del Bologna in queste ultime battute di mercato. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Nicolò Schira, la dirigenza dei Felsinei ha avviato i contatti con il club Viola per sondare il terreno. L’intenzione della società emiliana è quella di prelevare il giovane regista con la formula del prestito con diritto di riscatto, offrendogli l’opportunità di rilanciarsi in un altro ambiente della Serie A.

MERCATO BOLOGNA – «Il Bologna ha avviato le trattative con la Fiorentina per provare ad ingaggiare Jacopo Fazzini in prestito con opzione di acquisto».

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

[gpt_ad type="article" device="mobile"]
Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero3 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News1 giorno ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×