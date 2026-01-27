Mercato Bologna, idea Fazzini per il centrocampo: avviati i contatti con la Fiorentina! Ecco la possibile formula

Bologna News
Mercato Bologna, idea Fazzini per il centrocampo: avviati i contatti con la Fiorentina! Svelata la possibile formula della trattativa
L’avventura di Jacopo Fazzini con la maglia della Fiorentina potrebbe concludersi prematuramente dopo appena pochi mesi dal suo arrivo. Il talentuoso centrocampista classe 2003, cresciuto nell’Empoli, è finito concretamente nel mirino del Bologna in queste ultime battute di mercato. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Nicolò Schira, la dirigenza dei Felsinei ha avviato i contatti con il club Viola per sondare il terreno. L’intenzione della società emiliana è quella di prelevare il giovane regista con la formula del prestito con diritto di riscatto, offrendogli l’opportunità di rilanciarsi in un altro ambiente della Serie A.
