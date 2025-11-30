Mercato Cagliari, strategie in vista di gennaio: gli obiettivi fissati dal club per rinforzare la rosa

Mercato Cagliari, la società prepara le mosse: ecco gli obiettivi rossoblù per la sessione invernale. I dettagli

Con l’avvicinarsi della finestra invernale di calciomercato, che si aprirà ufficialmente a gennaio, il Cagliari si prepara a muoversi con decisione per rinforzare la propria rosa. La dirigenza rossoblù è già al lavoro per individuare i profili giusti, con l’obiettivo di garantire un salto di qualità nel girone di ritorno e affrontare con maggiore solidità la seconda parte della stagione.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, le priorità del club isolano sono chiare: un nuovo attaccante e un difensore centrale di spessore. La scelta di intervenire sul fronte offensivo riflette la volontà di Fabio Pisacane di aumentare la produzione di gol e di avere alternative valide in un reparto che già conta su Esposito, Borrelli, Kilicsoy e Pavoletti, in attesa del rientro di Belotti.

Parallelamente, grande attenzione è rivolta alla retroguardia. L’inserimento di un centrale affidabile rappresenterebbe un passo importante per blindare la difesa, nonostante la presenza di elementi esperti come Yerry Mina e di giovani promettenti. L’obiettivo è chiaro: aggiungere solidità e copertura in una zona del campo cruciale, per rendere il Cagliari più competitivo e pronto a inseguire con ambizione i propri traguardi stagionali.

