Mercato Cagliari, si scalda l’asse con il Parma: lo scambio Cutrone Luvumbo prende quota? Le ultime

Mercato Cagliari, dialoghi intensi con il Parma: possibile scambio Cutrone Luvumbo, le ultime indiscrezioni

Il calciomercato del Cagliari entra in una fase sempre più intensa e ricca di sviluppi inattesi, con movimenti che potrebbero modificare profondamente la fisionomia del reparto offensivo rossoblù. Nelle ultime ore è infatti emersa una novità di rilievo: come riportato da Alfredo Pedullà su X, sarebbe in valutazione uno scambio tra Cagliari e Parma che coinvolgerebbe Patrick Cutrone e Zito Luvumbo. I contatti tra i due club sarebbero già stati avviati, segnale che l’operazione non è affatto un’ipotesi remota.

Calciomercato Cagliari, perché l’operazione può decollare L’idea dello scambio nasce da esigenze tecniche complementari. Il Cagliari guarda con interesse a Patrick Cutrone, attaccante italiano con esperienza in Serie A, abile nel gioco d’area e dotato di fisicità e senso del gol. Un profilo che potrebbe aggiungere struttura e alternative concrete alla manovra offensiva.

Sul fronte opposto, Zito Luvumbo rappresenta un esterno rapido, esplosivo e imprevedibile: caratteristiche che il Parma considera ideali per aumentare profondità e velocità nel proprio attacco. Restano da definire valutazioni economiche e formule dell’eventuale scambio, aspetti tutt’altro che secondari.

Tempi e scenari: trattativa in movimento I “lavori avviati” indicano che la trattativa è già entrata in una fase operativa. Qualora le parti trovassero un accordo, lo scambio Cutrone–Luvumbo potrebbe concretizzarsi in tempi brevi, regalando al Cagliari un nuovo asset offensivo per la seconda metà di stagione. Il mercato rossoblù, dunque, resta in pieno fermento, pronto a cogliere opportunità capaci di incidere immediatamente sul rendimento della squadra.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

