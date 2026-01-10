Calciomercato
Mercato Cremonese, Sohm prima scelta per la mediana: in difesa resta forte la pressione su Luperto
La Cremonese ha individuato in Simon Sohm la prima scelta per rinforzare il centrocampo di Davide Nicola. Il club grigiorosso punta a prelevarlo in prestito, ma resta in attesa della decisione della Fiorentina, che non ha ancora stabilito se aprire alla cessione dello svizzero, arrivato in estate dal Parma. Lo riporta Di Marzio.
Sul fronte difensivo, la priorità resta Sebastiano Luperto. Nonostante le parole di chiusura del ds Angelozzi alla vigilia di Cremonese-Cagliari, la società continua a insistere per riportare il centrale alla corte di Nicola. Un eventuale trasferimento permetterebbe al giocatore di ritrovare il tecnico con cui ha già lavorato nella scorsa stagione, proprio durante l’esperienza a Cagliari.
Parallelamente, la Cremonese mantiene vivo anche l’interesse per Marianucci, profilo seguito da tempo e finito nel mirino anche del Torino. Il club lombardo valuta tutte le opzioni disponibili per completare il reparto arretrato e consegnare a Nicola una rosa più competitiva.
