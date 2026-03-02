Mercato Inter, spunta un clamoroso duello con una big di Serie A per Alisson: tutti gli aggiornamenti

Mercato Inter, duello infuocato con una big di Serie A per Alisson: il clamoroso scenario e tutti gli aggiornamenti sul fronte nerazzurro

Il mercato dei portieri si sta accendendo lungo l’asse Milano‑Torino, con un intreccio che — come riportato da Repubblica — vede Inter e Juventus pronte a sfidarsi in un vero derby di mercato in vista dell’estate 2026. In casa nerazzurra, la necessità di trovare l’erede di Yann Sommer, ormai destinato a salutare dopo il percorso europeo, ha spinto la proprietà Oaktree ad affidare a Marotta il compito di individuare un profilo di livello internazionale per ridisegnare la porta della squadra di Cristian Chivu.

Le mosse dell’Inter: Vicario e Alisson in cima alla lista

Secondo Repubblica, il primo nome cerchiato in rosso è quello di Guglielmo Vicario, protagonista al Tottenham e valutato intorno ai 30 milioni. Il friulano ha superato nelle preferenze il “sogno” Carnesecchi, blindato dall’Atalanta a 45 milioni.

Ma la suggestione più forte porta a Alisson Becker: il brasiliano, in scadenza con il Liverpool nel 2027 e destinato a lasciare spazio a Mamardashvili, rappresenta l’occasione per aggiungere esperienza mondiale al gruppo di Chivu. Un colpo che, se concretizzato, confermerebbe l’ambizione dell’Inter di tornare protagonista anche fuori dai confini nazionali, soprattutto dopo il trauma sportivo legato all’eliminazione contro il Bodø/Glimt.