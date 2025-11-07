Inter News
Mercato Inter, con Sommer in scadenza di contratto i nerazzurri puntano forte su quel portiere in Serie A. Le ultimissime
Mercato Inter: con Sommer in scadenza di contratto, i nerazzurri accelerano per un talento tra i pali in Serie A
La stagione 2025/2026 potrebbe segnare l’ultimo capitolo di Yann Sommer all’Inter. Il portiere svizzero, vicino ai 37 anni e con il contratto in scadenza, sembra destinato a lasciare spazio a nuove soluzioni. La dirigenza nerazzurra, consapevole dell’importanza strategica del ruolo, ha già iniziato a muoversi sul mercato per individuare un erede all’altezza.
Tra i profili monitorati spicca quello di Elia Caprile, estremo difensore del Cagliari. Classe 1999, protagonista di una stagione brillante in Serie A, Caprile si sta affermando come uno dei talenti più promettenti del panorama italiano. Le sue prestazioni hanno convinto anche gli osservatori interisti, che lo considerano un candidato ideale per raccogliere l’eredità di Sommer.
Il nodo principale resta la valutazione del giocatore: il Cagliari, che lo ha riscattato dal Napoli per circa 8,5 milioni, oggi lo stima almeno 35 milioni. Una cifra significativa, che spinge l’Inter a studiare formule alternative. Tra le ipotesi più concrete c’è quella di un prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe di dilazionare l’investimento. Non è escluso, inoltre, l’inserimento di contropartite tecniche per ridurre l’esborso economico.
La situazione è seguita con grande attenzione dalla dirigenza nerazzurra. L’estate potrebbe portare a un vero e proprio cambio di guardia tra i pali: l’addio di Sommer appare sempre più probabile, mentre l’arrivo di Caprile rappresenterebbe una scommessa di prospettiva per il futuro dell’Inter.
LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Romero: «Derby? Ci spero, ma il Toro ha perso lo spirito battagliero. Vi racconto quel 3-3 da presidente» – ESCLUSIVA
Chivu Inter, il retroscena con la squadra dopo la sfida contro il Kairat in Champions: duro sfogo negli spogliatoi, cosa è successo
Ultimissime
video
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...