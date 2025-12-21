Inter News
Mercato Inter, caso De Vrij: rischio addio a gennaio. Il Mondiale incombe, scelto il possibile erede
Mercato Inter, De Vrij verso l’uscita: il Mondiale accelera tutto. Erede già identificato! Le ultimissime notizie
Nonostante la recente presenza da titolare nella semifinale di Supercoppa contro il Bologna — favorita anche dall’infortunio di Francesco Acerbi — il futuro di Stefan De Vrij all’Inter resta avvolto dall’incertezza. Il difensore olandese, punto di riferimento della retroguardia nerazzurra negli ultimi anni, è in scadenza a giugno e il mercato potrebbe bussare con largo anticipo già a gennaio.
Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Lazio teme che un impiego ridotto possa compromettere le sue chance di partecipare al prossimo Mondiale, motivo che potrebbe spingerlo a valutare una partenza immediata. L’Inter, dal canto suo, preferirebbe trattenerlo fino al termine della stagione, ma la situazione è considerata fragile e in evoluzione.
Nel caso in cui si concretizzasse un addio, la dirigenza ha già delineato il profilo del possibile sostituto: un difensore mancino in grado di ricoprire anche il ruolo di “braccetto”. In cima alle preferenze del direttore sportivo Piero Ausilio figura Tarik Muharemovic, giovane prospetto attualmente al Sassuolo.
