Mercato Inter, Calhanoglu verso l’addio? Spunta il nome del possibile sostituito! Le ultime

Mercato Inter, Calhanoglu verso l’addio? Spunta il nome del possibile sostituito! Le ultimissime sui nerazzurri

Il futuro di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco classe 1994, sembra ormai lontano dall’Inter. Dopo settimane di voci e presunti contatti con il Galatasaray, la situazione si è aggravata con le parole di Lautaro Martinez, capitano nerazzurro, che ha criticato pubblicamente alcuni “atteggiamenti che non sono piaciuti” dopo la sconfitta nel Mondiale per Club contro il Fluminense.

Anche l’amministratore delegato Beppe Marotta è intervenuto per smorzare le polemiche, ma i riferimenti a Calhanoglu — ex regista del Milan — sono apparsi evidenti. Sebbene il numero 20 non abbia mai chiesto formalmente la cessione, i segnali in direzione Istanbul si sono moltiplicati. La separazione ora sembra inevitabile.

L’Inter guarda a Stiller: il regista del futuro?

Per sostituire Calhanoglu, la dirigenza dell’Inter — supportata dal fondo Oaktree — è alla ricerca di un profilo simile ma più giovane e sostenibile economicamente. Tra le opzioni spicca il nome di Angelo Stiller, mediano tedesco classe 2001 attualmente allo Stoccarda.

Cresciuto nel vivaio del Bayern Monaco, Stiller ha seguito il tecnico Sebastian Hoeness — nipote del leggendario Uli Hoeness — prima all’Hoffenheim e poi a Stoccarda. Dotato di grande intelligenza tattica, precisione nei passaggi e capacità di lettura del gioco, è stato spesso paragonato a Toni Kroos. Il CT tedesco Julian Nagelsmann lo ha già convocato in Nazionale maggiore, anche se ha dovuto rinunciare alla Nations League per un infortunio.

Ipotesi scambio con Stankovic

I dati statistici di Stiller lo rendono un profilo ideale: eccelle nei passaggi verticali e nei metri guadagnati palla al piede, superando Calhanoglu in queste metriche nell’ultima stagione. I rapporti tra Inter e Stoccarda sono già ben avviati, e potrebbe entrare in gioco anche Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 rientrato dal prestito al Lucerna, in un possibile scambio.

Al momento, l’operazione Stiller è ancora in fase embrionale, ma appare più concreta rispetto ad altre piste — come quella che porta a Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio difficile da strappare a Claudio Lotito. A riferirlo è Calciomercato.com.