 Mercato Inter, il giornalista non ha dubbi! Ecco cosa ha detto su quel nerazzurro, i dettagli
Calciomercato

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Frattesi

Mercato Inter, il giornalista Paolo Paganini rivela: Davide Frattesi è il primo obiettivo del Napoli, anche se…

Paolo Paganini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato la lunga serie di infortuni che hanno colpito la Serie A in questa stagione. Il discorso si è poi concentrato sul Napoli, alle prese con numerosi problemi a centrocampo, e sull’eventuale interesse degli azzurri per Davide Frattesi. Le sue parole:

LE PAROLE DI PAGANINI – «Il Napoli è più forte dell’anno scorso, ma ora oltre al campionato ci sono da giocare Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Di sicuro verrà fatto qualcosa a centrocampo, dato che l’assenza a lungo termine di Anguissa potrebbe pesare.

Ci sono stati sondaggi sia all’estero che in Italia, anche se Conte preferirebbe qualcuno dalla Serie A. Il prediletto sarebbe Frattesi, per quanto si sia fatto anche il nome di Goretzka. Il punto è che certi giocatori è difficile che possano arrivare in prestito a Gennaio» 

