Mercato Inter, Retegui poteva diventare nerazzuro! Il club preferì puntare su di lui: il clamoroso retroscena

Mercato Inter, il retroscena che fa discutere: Retegui vicino, ma la scelta cadde su un altro.

Il calciomercato è spesso una questione di sliding doors: decisioni prese in un istante che, col senno di poi, possono trasformarsi in rimpianti. È il caso del retroscena svelato da Il Giornale, secondo cui l’Inter, nella primavera del 2023, fu a un passo dall’acquisto di Mateo Retegui, oggi centravanti della Nazionale.

L’intuizione di Baccin

Il club nerazzurro fu la prima società italiana a muoversi concretamente per l’attaccante. Dario Baccin, vice direttore sportivo, lo aveva seguito dal vivo in Argentina, rimanendo colpito dalla sua esplosione con il Tigre. All’epoca il cartellino di Retegui era valutato circa 15 milioni di euro, cifra più che sostenibile per le casse interiste e potenzialmente un affare.

La scelta dell’esperienza

Nonostante i sondaggi e le valutazioni positive, la dirigenza decise di cambiare rotta. Invece di puntare sul giovane italo-argentino, preferì affidarsi a un profilo già rodato in Serie A: Marko Arnautović, acquistato dal Bologna per circa 10 milioni di euro. Una scelta dettata dalla volontà di avere subito un contributo certo, rinunciando alla scommessa sul talento emergente.

Il colpo del Genoa

Quella decisione aprì la strada al Genoa, che colse l’occasione e portò Retegui in Italia. Da lì, la sua crescita lo ha portato a diventare il centravanti titolare della Nazionale. Un “what if” che lascia riflettere: come sarebbe cambiata la storia recente dell’Inter se avesse deciso di investire su di lui?

