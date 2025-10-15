Italia ai Mondiali senza playoff? Spunta il clamoroso scenario: i dettagli

Italia, vittoria e speranza: 3-0 a Israele e sogno Mondiale ancora vivo. Naturalmente si tratta di una speranza davvero minima

L’Italia rialza la testa e ritrova fiducia nel suo cammino verso i Mondiali 2026. A Udine, gli Azzurri hanno superato con un netto 3-0 Israele, ottenendo così la certezza matematica di accedere almeno ai playoff di marzo, dove partiranno da testa di serie. Il risultato era fondamentale per consolidare la posizione nel gruppo e garantire alla Nazionale un margine di sicurezza in vista delle ultime due gare di qualificazione.

Con la vittoria, l’Italia si è assicurata un posto negli spareggi, ma nel gruppo serpeggia ancora una piccola speranza: la qualificazione diretta alla Coppa del Mondo. Un obiettivo complicato, ma non ancora impossibile, che tiene viva la motivazione del gruppo di Gattuso e dei suoi giocatori. Perché questo scenario si concretizzi, gli Azzurri dovranno vincere le ultime due partite del girone – contro Moldavia e Norvegia – e sperare in un passo falso degli scandinavi nell’incontro con l’Estonia.

La situazione del Girone I vede la Norvegia in testa con 18 punti in 6 gare e una differenza reti impressionante (+26). L’Italia, seconda a quota 15 con una differenza reti di +10, ha ancora una partita in più da disputare. Seguono Israele (9 punti), Estonia (4) e Moldavia (1). Per ribaltare il pronostico, la Nazionale dovrebbe vincere in goleada sia a Chisinau sia al Meazza, contro una Norvegia finora impeccabile, e sperare che Haaland e compagni inciampino contro l’Estonia.

Il calendario parla chiaro: 13 novembre Moldavia–Italia, poi il 16 novembre la sfida decisiva Italia–Norvegia a San Siro. In caso di due vittorie azzurre e contemporaneo pareggio o sconfitta dei norvegesi, l’Italia chiuderebbe prima nel girone con 21 punti, centrando così la qualificazione diretta ai Mondiali 2026. C’è anche un’altra, più remota possibilità: vincere entrambe le gare con ampio scarto, raggiungere la Norvegia a pari punti e superarla per differenza reti, primo criterio ufficiale di classifica. Un qualcosa di davvero molto complicata da sperare visto che la Norvegia fino ad oggi non ha sbagliato nulla.

Nonostante la difficoltà della missione, l’Italia ha ritrovato entusiasmo e solidità, mostrando segnali incoraggianti contro Israele. La difesa è tornata impermeabile, l’attacco ha trovato ritmo e concretezza, e la squadra di Gattuso sembra crederci davvero. I playoff restano l’ipotesi più realistica, ma nel calcio, si sa, nulla è impossibile. E l’Italia ha ancora il diritto di sognare. LEGGI ANCHE >>> Italia ai playoff Mondiali: le possibili avversarie degli Azzurri. Spettro Svezia